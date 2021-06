Dan Barna, mesaj pentru Ciolacu şi PSD: PNRR nu a fost respins, nu a fost retras. Este o consultare firească „PSD a fost si ramane un partid al saraciei, un partid care crede ca o Romanie subdezvoltata poate sa ii asigure acea clientela politica cu care ne-a obisnuit si cu care a tinut Romania in subdezvoltare timp de 30 de ani. Am o veste si pentru domnul Ciolacu si pentru membrii PSD care il sustin – acest program include peste 29 miliarde de euro si Romania se va dezvolta, asa cum a incercat PSD sa nu se intample in toate guvernele pe care le-a avut pana in acest moment. Vreau sa fiu foarte clar – consultarile care se desfasoara in aceste zile sunt firesti. Vom raspunde la ele, vor veni probabil altele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

