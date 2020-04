Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, le transmite romanilor "Paste Fericit, acasa, cu sanatate si liniste, impreuna si cu gandul la cei dragi". "Paste Fericit, acasa, cu sanatate si liniste, impreuna si cu gandul la cei dragi. Acasa suntem toti in siguranta acum, acasa gasim si regasim armonia, speranta si…

- Fostul fotbalist Mihaița Neșu e un om greu incercat de soarta. Dar cu fiecare grimasa provocata de durerea fizica a devenit mai credincios. De sarbatorile pascale, el a ținut sa le transmita un mesaj romanilor, și ei greu incercați, in aceasta perioada, de pandemia COVID-19.Barbatul de 37 de ani a trecut…

- Dragi maramureșeni, Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru noi o sarbatoare speciala. Suntem puși in fața unei provocari dar care nu ne va impiedica sa respectam tradiția in spiritul și conceptul celei mai importante sarbatori a creștinitații, din caminul fiecarei familii, de acasa. Lumina Invierii…

- Pana sa ajunga fața in fața cu premierul și cu ministrul de Interne, dar și cu ceilalți oficiali guvernamentali chemați sa participe la ședința in care se vor discuta masurile care se impun in contextul prelungirii starii de urgența, Klaus Iohannis s-a aratat foarte nemulțumit de recentul anunț venit…

- Cei mai multi asociaza Sarbatorile Pascale cu ouale rosii, cu ciocnitul lor si cu rostirea cuvintelor „Hristos a Inviat!“ si „Adevarat a Inviat!“. Cei mai multi asociaza Sarbatorile Pascale cu ouale rosii, cu ciocnitul lor si cu rostirea cuvintelor „Hristos a Inviat!“ si „Adevarat a Inviat!“.

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…

- Preșesdintele PSD Argeș, Ion Minzina, a transmis un mesaj argeșenilor, in care indeamna la calm și respectarea masurilor impuse de autoritați. „Dragi argeșeni, Traversam cu toții momente foarte dificile, momente in care ne sunt puse la incercare sanatatea, rabdarea, siguranța zilei de maine, chiar curajul.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu a avut nicio problema cu colegii sai, Claudiu Manda și Mihai Tudose, din cauza faptului ca participa la Convenția Naționala a Pro Romania. Ciolacu a spus ca in sala de la Pro Romania vede mulți foști colegi și le-a spus acestora: ”Hai, treceți odata…