Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, colonelul Valeriu Gheorghița, a declarat luni ca niciun medic care lucreaza în centrele de vaccinare nu și-a primit de doua luni banii pentru aceasta activitate. „Am vorbit de mai multe…

- Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, a lansat un proces de recrutare pentru timișorenii care vor sa iși ofere ajutorul in campania de vaccinare. Este vorba despre medici, asistenți și registratori de care este nevoie in centrele de vaccinare din oraș. Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, anunța…

- Primarul Dominic Fritz face apel la medici, asistenți și registratori sa sprijine campania de vaccinare anti-covid din Timișoara urmand a fi platiți pentru munca lor. „A fost deja lansat pe pagina covid19.primariatm.ro procesul de recrutare pentru timișorenii care vor sa iși ofere ajutorul in campania…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a facut astazi un apel disperat catre medicii din oraș sa incheie contracte de prestari servicii pentru ca cele cinci centre de vaccinare sa devina operaționale. Lungu a aratat ca e nevoie de 10 medici, 20 de asistenți și 10 registratori precizand ca pana acum…

- Medicii, asistentii si registratorii medicali implicati in campania de vaccinare anti COVID 19 vor fi platiti cu pana la 90 de lei pe oraOrdinul nr. 73 83 2021 pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 4 alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 2021 privind unele masuri pentru recrutarea…

- Senatul a fost informat, marti, in sesiune extraordinara, despre Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii. Comisiile de specialitate…

- Executivul a aprobat in sedinta de astazi, 15 ianuarie, un proiect de ordonanta de urgenta privind acoperirea costurilor necesare operationalizarii centrelor de vaccinare anti-COVID, precum si pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare. Potrivit OUG, cheltuielile pentru…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), al carei președinte este primarul Clujului, Emil Boc, cere Ministerului Sanatatii sa asigure resursele financiare pentru organizarea centrelor de vaccinare, precum si plata personalului.