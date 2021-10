Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a anunțat marți seara ca daca in urma intalnirii de miercuri dintre liderii partidelor care au facut parte din coaliția guvernamentala nu se vor deschide negocierile, USR va propune un Cabinet propriu, relateaza Agerpres . „Depinde ce se va intampla in dialogul presedintilor…

- D. Cioloș se intalnește cu presedintii partidelor care au fost in coalitie Președintele USR, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. Premierul desemnat Dacian Ciolos a anuntat ca miercuri, 13 octombrie, va avea o întâlnire cu presedintii partidelor care au format coalitia de…

- Dan Barna, vicepreședinte USR, spera ca PNL și UDMR vor accepta sa refaca o coaliție de guvernare cu Dacian Cioloș premier. Fostul vicepremier reacționeaza astfel la anunțul președintelui Iohannis referitor la desemnarea lui Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru. „Nu…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca artizanii conflictului creat miercuri intre USRPLUS si PNL din cauza ordonantei de urgenta privind programul Anghel Saligny pariaza pe imposibilitatea partidului lui Ciolos si Barna de a semna o motiune de cenzura impotriva Cabinetului Citu alaturi de PSD si AUR.…

- Negocierile cu privire la rectificarea bugetara vor fi reluate marți, cand a fost convocata și o ședința a Biroului Executiv al PNL.Liberalii ii vor cere premierului Florin Cițu sa aloce bani pentru proiectele de investiții pe care le au primarii, noi sau in derulare.In coaliția de guvernare se va rediscuta…