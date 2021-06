Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat luni, la finalul sedintei Biroului National al formatiunii, ca in multe localitati in care s-au desfasurat alegeri locale partiale reprezentantii formatiunii s-au situat pe pozitia a doua si a pus acest lucru pe seama faptului ca scrutinul…

- USR PLUS nu a inregistrat un scor bun la alegerile locale parțiale de duminica fiindca nu exista alegerea primarilor in doua tururi, spune copreședintele formațiunii Dan Barna: „ Daca am fi avut, așa cum e firesc și democratic, alegeri in doua tururi, lucrurile ar fi stat cu siguranța altfel”.…

- Co-președintele Alianței USR – PLUS explica faptul ca gruparea sa politica nu a obținut niciun fotoliu de edil la alegerile locale parțiale de duminica prin modul in care este in prezent constituit sistemul legislativ. „E aceeași problema pe care am avut-o și la alegerile locale generale. Faptul ca…

- USR PLUS nu a inregistrat un scor bun la alegerile locale parțiale de duminica fiindca nu exista alegerea primarilor in doua tururi, spune copreședintele formațiunii Dan Barna: „ Daca am fi avut, așa cum e...

- Premierul Florin Citu afirma, dupa alegerile locale partiale, ca liberalii care au castigat scrutinul sunt dovada ca PNL are resursa umana de calitate, ceea ce, alaturi de resursele financiare si viziune, reprezinta cheia dezvoltarii Romaniei in urmatorii opt ani de guvernare liberala.

- Alegerile locale partiale se desfasoara fara incidente deosebite in ceea ce priveste asigurarea ordinii publice. Pe parcursul acestei zile, angajatii MAI au verificat si au gestionat cu celeritate toate sesizarile privind evenimentele electorale, in contextul organizarii alegerilor locale partiale din…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, sambata, incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Aceasta se va incheia sambata, 26 iunie, la ora 7.00. Vor avea loc alegeri in 36 de localitati, intre care sase orase. Se vor alege 35 de primari, iar intr-o comuna din Dambovita…

- Autoritatea Electorala Permanenta a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea in 20 iunie a alegerilor locale partiale pentru primari in 30 de comune si orase, in care aceste functii sunt vacanțe. Lista poate fi actualizata pana la adoptarea hotararilor Guvernului privind organizarea scrutinului,…