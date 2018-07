Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, s-a aratat, duminica, la Alba Iulia, optimist in ceea ce priveste atingerea pragului de 500.000 de semnaturi pana la sfarsitul campaniei “Fara penali in functii publice”, el sustinand ca in ultimele zile ritmul a crescut, informeaza AGERPRES . “Acum…

- "Acum (duminica - n.r.) suntem undeva la 340.000 de semnaturi. Mai avem nevoie in aceasta ultima luna de aproximativ 160.000 de semnaturi. Sunt optimist ca le vom strange, dar este si regula pe judet", a declarat Dan Barna.El a adaugat ca, si datorita implicarii in aceasta campanie de strangere…

- Locurile la alegerile europarlamentare in USR vor fi decise de membrii partidului in urma unui referendum intern, a declarat, duminica, la Alba Iulia, liderul formatiunii, Dan Barna. Lista va fi anuntata la finalul lunii noiembrie, dupa campania interna si alegeri.

- Candidatii Uniunii Salvati Romania (USR) la europarlamentare vor fi alesi in urma unui referendum intern, orice membru putand sa se inscrie in aceasta competitie, a declarat, duminica, la Alba Iulia, liderul partidului, Dan Barna. "USR are un mecanism in ceea ce priveste europarlamentarele diferit…

- Candidatii Uniunii Salvati Romania (USR) la europarlamentare vor fi alesi in urma unui referendum intern, orice membru putand sa se inscrie in aceasta competitie, a declarat, duminica, la Alba Iulia, liderul partidului, Dan Barna. "USR are un mecanism in ceea ce priveste europarlamentarele…

- Oficial, conducerea PNL neaga existenta acestei liste. Liderul PNL, Ludovic Orban, deschide lista candidatilor la alegerile europarlamentare, iar podiumul este completat de Siegfried Muresan si Ionel Danca, doua achizitii recente in partid. De fapt, aceste doua locuri reprezinta motivul de scandal…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni,dupa anunțul privind revocarea Codruței Kovesi de la șefia DNA, ca, deși președintele a respectat cadrul constituțional, este nevoie de organizarea unui referendum pe Justiție.”Din pacate nu mai este vorba de bine sau de rau. Președintele a respectat…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni,dupa anuntul privind revocarea Codrutei Kovesi de la sefia DNA, ca, desi presedintele a respectat cadrul constitutional, este nevoie de organizarea unui referendum pe Justitie.