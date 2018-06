Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș il felicita pe Andrei Nastase pentru caștigarea alegerilor pentru Primaria Chișinaului și ii ureaza succes in a face din acest oraș unul european și "curat din toate punctele de vedere".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, saluta victoria candidatului Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, in turul al doilea al alegerilor locale partiale pentru Primaria Chisinau, care s-au desfasurat duminica.”Partidul Național Liberal saluta victoria remarcabila inregistrata astazi…

- Andrei Nastase, candidatul Platformei Politice Demnitate si Adevar, a obtinut 32.1% in primul tur al alegerilor pentru Primaria Chisinaului, urmand sa-l infrunte in turul doi pe Ion Ceban, candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova, care a obtinut 40% din sufragii in primul tur al…

- Biroul Executiv al PNL a ratificat miercuri un acord de colaborare cu doua formatiuni din Republica Moldova - Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), anunța Agerpres.

- Banii publici sunt cheltuiti cu multa prudenta si eficienta maxima. De acest lucru i-a asigurat premierul Pavel Filip pe europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe si Comisia pentru Bugete, care se afla in Republica Moldova pentru a monitoriza eficienta utilizarii sprijinului financiar din…

- Ședința istorica a Tineretului Național Liberal la Chișinau, impreuna cu organizația de tineret de la PLDM, PAS și platforma D.A., la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal (TNL) s-a reunit intr-o…

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- Uniunea Salvati Romania sustine ferm integrarea europeana a Moldovei in contextul european, alaturi de Romania, a declarat, duminica, presedintele USR, Dan Barna, dupa intalnirea cu mai multi primari din Republica Moldova. "Dincolo de asta, in acest moment, mi se pare ca orice afirmatie este prematura…