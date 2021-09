Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de guvern inceputa la ora 11 a fost intrerupta, dupa ce premierul Florin Cițu a vrut sa introduca pe ordinea de zi suplimentara programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”.

- „Another One Bites the Dust!”, titlul unei melodii Queen, este mesajul pe care premierul Florin Cîțu l-a postat pe pagina de Facebook, dupa moțiunea de cenzura. Ulterior pe contul sau oficial de persoana publica, premierul a reluat tezele din discursul din parlament, susținând…

- ”Suntem colegi de partid, colaboram, am participat la ședința coaliției ieri. Cu siguranța, comunicam de fiecare data cand este necesar, am comunicat constant”, a raspuns Orban dupa ce a fost intrebat ce relație are cu premierul.Despre activitatea guvernului și cea a lui Florin Cițu, liderul PNL a subliniat…

- Moțiune de cenzura! Ce șanse are PSD sa demita Guvernul Cițu. Parlamentarii dezbat și voteaza, marți, moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, daca toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu va fi dezbatuta și supusa la vot mați, 29 iunie, in plenul Parlamentului. Ședința este programata la ora 14.00. Intitulata „Romania eșuata. Recordul «fantastic» al Guvernului Cițu”, moțiunea a fost depusa la Parlament in urma cu o saptamana. In textul de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca, la nivelul coaliției de guvernare, s-a decis ca parlamentarii sa fie prezenți la moțiunea de cenzura, dar sa nu voteze. In schimb, liderul USR, Dan Barna, anunța faptul ca parlamentarii USR-PLUS vor fi prezenți și vor vota impotriva moțiunii de cenzura.…