- Vicepresedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, marti, ca Uniunea Salvati Romania va propune un Cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie, nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL si UDMR.

- Liderii USR au decis joi seara delegația partidului pentru consultarile de la Cotroceni in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Aceasta este formata din Dacian Cioloș, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion și Cristian Ghinea. Deloc intamplator, USR a decis ca din echipa sa…

- Vicepresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare. „E o decizie clara, propunerea de premier este Dacian Ciolos,…

- Vicepreședintele USR Dan Barna a declarat marți premierul Florin Cițu folosește o retorica „acida și agresiva”. Reacția fostului lider USR PLUS vine dupa ce premierul a spus ca, votand motiunea de cenzura depusa de PSD, fostii ministri USR-PLUS vor confirma acuzatiile de „incompetenta” formulate…

- Dan Barna, co-presedintele USR-PLUS, a anunțat luni seara ca el și toți ceilalți miniștri din USR PLUS iși depun marți dimineața demisiile din guvernul Florin Cițu. Acesta a mai spus ca in acest fel forțeaza guvernul Cițu sa vina in fața Parlamentului pentru un vot, dat fiind ca moțiunea de cenzura…

- ”Nu se mai poate asa si nici nu se va mai putea asa mai departe cu USR PLUS (…) Florin Citu nu mai poate sa fie premier si din acest motiv ministrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Citu (…) Ne prezentam demisiile, mane dimineata premierul le va avea pe masa la prima ora”, a declarat Barna. El a sost…