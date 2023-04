Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, liderul AUR, a avut o reacție ironica la postarea lui Dan Barna, in care a anunțat ca a fost victima unui mic accident, fiind lovit de o mașina in timp ce mergea cu trotineta pe strada. Simion ii recomanda lui Barna sa nu mai foloseasca acest mijloc de deplasare, pentru ca „e periculos”.

- Deputatul USR Dan Barna a anunțat, vineri seara, pe contul sau de Facebook, ca a fost lovit de o mașina in timp ce traversa o strada pe la trecerea de pietoni și ca starea sa de sanatate este buna.„Pentru ca au aparut mai multe informații pe surse: in aceasta dupa amiaza, am fost implicat intr-un…

- Un sofer care nu a oprit la semnalele politistilor Brigazii Rutiere a Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, a intrat in coliziune cu autospeciala oamenilor legii in timp ce incerca sa scape, potrivit news.ro.Ulterior, soferul, in varsta de 31 de ani, a fost depistat pozitiv in urma testarii cu…

- Deputatul AUR George Simion a sustinut, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca nu atenteaza nimeni la stabilitatea si siguranta tarii "in afara ministrilor incompetenti", cu referire la ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un copil de 7 luni a fost ranit, vineri seara, dupa ce caruciorul in care era purtat de mama sa a fost lovit de o masina, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud. Victima a fost transportata la spital, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O mașina a școlii de șoferi, condusa de o eleva asistata de un instructor auto, a lovit un barbat care traversa printr-un loc interzis. Accidentul a avut loc pe o strada din orașul Tecuci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, director la o societate comerciala din comuna Zorleni, a fost retinut de politisti, marti, dupa ce a lovit cu masina niste animale care au patruns pe un teren agricol aflat in proprietatea firmei pe care o conduce, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Purtatorul de cuvant al USR, liderul deputatilor Uniunii, Ionut Mosteanu, a facut un apel, vineri, catre liderul AUR, George Simion, sa-l excluda din partid pe deputatul Dumitru Focsa, in caz contrar insemnand ca "tolereaza violenta in familie". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…