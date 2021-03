Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i s-a prezentat cazul unei femei care locuiește pe Calea Victoriei din București, care afirma ca din data de 12 ianuarie are in casa o temperatura de numai 19 grade Celsius, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Digi24 ca "sunt țari europene in care asta e o normalitate".Invitat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a gasit la Primarie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta trei sferturi din bugetul institutiei pe un an. "Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii", a adaugat Dan. El a spus ca situatia s-ar putea rezolva prin…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, luni, începând cu ora 19:00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a fi votate mai multe proiecte, printre care si înfiintarea comisiei speciale pentru monitorizarea…

- ​Ales europarlamentar în 2019, Cristian Ghinea se întoarce de la Bruxelles pentru a ocupa postul de ministrul al Fondurilor Europene, funcție pe care a avut-o și în mandatul Guvernului Cioloș. Cristian Ghinea are 43 de ani și este licențiat al Facultații de Științe Politice…

- Primarul general Nicușor Dan a lansat duminica un nou atac la fostul edil al Capitalei. „Avem 6 saptamani de cand incercam sa ținem pe linia de plutire un oraș facut praf și sa punem bazele dezvoltarii viitoare. Nu vreau sa pierdem timpul in polemici și sa ne scuzam invocand greaua moștenire. Dar tupeul,…

- David Saranga a vorbit despre semnificația sarbatorii, dar și despre cum sa fim mai buni și mai toleranți. "Sarbatoarea de Hanuka ne amintește ca lumina indeparteaza intunericul, insa e nevoie sa ne aparam libertatea, in continuare. Doresc ca lumina primei lumanari pe care o aprindem acum sa fie lumina…

- Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu da asigurari ca municipiul București nu va intra in carantina. Reamintim faptul ca municipiul București se afla in scenariul roșu inca din 19 octombrie. „Evitam sa luam masuri mai dure”, a spus Traian Berbeceanu. In același timp nici nu se pune problema ca restricțiile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, fondator al USR și sprijinit de aceasta formațiune pentru a caștiga funcția de edil-general, a anunțat, ieri, ca va vota PNL la alegerile de duminica. “Opțiunea...