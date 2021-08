Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu și liderii USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, vor avea o discuție, joi, dupa ședința de guvern, susțin surse politice. Discuția are loc in contextul in care liderii USR PLUS sunt nemulțumiți de prima varianta a rectificarii bugetare facuta de premier. Nemulțumiri sunt și in…

- Liderii USR PLUS sunt total nemultumiti de suma pe care a primit-o Ministerul Transporturilor la rectificarea bugetara, putin peste 300 de milioane de lei, desi Catalin Drula ceruse de aproape 10 ori mai mult pentru proiecte de infrastructura, sustin surse politice pentru News.ro. Dan Barna si Dacian…

- „Am facut o prima varianta a rectificarii bugetare. In cel mai scurt timp voi transmite documentul liderilor Coalitiei de guvernare. Inca astept ca TOTI ministrii sa prezinte executia bugetara pentru primul semestru. Pentru urmatoarele 6 luni, solicit mai multa responsabilitate in cheltuirea banului…

- „Lucrurile arata bine. La Ministerul Justitiei avem o executie de 97-98%, la Sanatate 88%, la Transporturi suntem la 93%, la Fonduri este un 70%, dar aici sunt elemente legate de programare si de mecanismele de absorbtie. Deci lucrurile sunt in buna stare din punctul nostru de vedere. Mesajul premierului…

- Prim-ministrul Florin Citu are marti o intalnire de lucru cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, au informat surse guvernamentale. Potrivit acestora, discutiile vizeaza situatia inundatiilor produse in ultima perioada in mai multe judete din tara si masurile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre resctificarea bugetara și despre modul cum se va face aceasta in coaliția de guvernare. "Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate…

- Intrebat daca are vreo propunere pentru portofoliul de la Finanțe in calitate de lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban a replicat: Vom discuta acest subiect. Referitor la persoana pe care premierul Florin Cițu o dorește la Ministerul Finanțelor, Orban a precizat ca nu a avut…

- Co-presedintii USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, au afirmat, luni seara, ca nu au fost deranjati de declaratiile pe care Ludovic Orban si Florin Citu, aflati in campanie electorala interna, le-au facut in ultima perioada la adresa coalitiei.