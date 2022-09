Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a declarat sambata, 3 septembrie, intr-o conferința de presa susținuta la Timișoara alaturi de primarul Dominic Fritz, ca in Romania este o criza politica in care cele doua partide de coaliție, PNL și PSD, vor sa scape de cate un ministru. Liberalii de social-democratul…

- Ministerul Invatamantului vrea sa puna in practica o lege ciudata pentru Palatele Copiilor din Romania, act normativ ce prevede anularea statutului de profesor al cadrelor didactice care activeaza

- In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 5km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Craiova, 102km SV de Sibiu, 128km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 185km…

- LIVE VIDEO Klaus Iohannis: Ultimele saptamani au fost intense pentru Romania. Ce spune președintele despre securitatea interna Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține marți, 5 iulie, o conferința de presa, la Palatul Cotroceni. Conferința de presa este transmisa live, pe canalul de Youtube al…

- Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei Europene de a statua perspectiva europeana pentru Ucraina, Republica Moldova si Georgia, a anuntat joi seara, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. El a calificat aceasta zi ca fiind una istorica. „O zi istorica, in care Consiliul a aprobat propunerea…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 19 iunie 2022, se anunța temperaturi ridicale, mai ales in zonele de campie. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, a organizat cea de a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul a consolidat tradiția acestei…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania in data de 7 iunie, arata datele Peco Online . Astfel, prețul mediu a fost ieri de 9,01 lei pe litru. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina…