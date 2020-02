Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca Uniunea va lua o decizie in ce priveste sustinerea Guvernului in functie de modul in care vor evolua negocierile de saptamana viitoare, de audierile din comisiile parlamentare, dar si de sustinerea premierului desemnat pentru obiective precum alegerea primarilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, in cazul celui de-al doilea Guvern care va veni in Parlament, principalul obiectiv din program sa fie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat sa existe acest mandat din partea…

- Liderul USR, Dan Barna, a transmis, joi, ca saluta decizia Guvernului de a-si angaja raspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. ”Inca un obiectiv major din Acordul USR cu Guvernul «angajat» astazi”, a transmis Barna, care anuntat ca nu va sustine o eventuala motiune sau ”alta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va trimite o scrisoare oficialilor europeni despre intentia Guvernului de a modifica legile electorale, astfel incat sa se revina la alegerea primarilor in 2 tururi de scrutin. „Am mai luat o decizie sa trimitem o scrisoare din partea PSD atat la presedinta…

- Președintele USR, Dan Barna a declarat, marți seara, ca obiectivul principal este in acest moment alegerea primarilor in doua tururi, afirmand ca n-ar vrea ca acesta sa fie sacrificat pentru alegerile anticipate, anunța MEDIAFAX.„Ei (PSD - n.r.) au 1.700 primari mufați fizic la banul public.…

- Liderul USR Dan Barna a declarat marti seara, la Digi 24, ca, in opinia USR, obiectivul principal pentru Romania este alegerea primarilor in doua tururi si ca nu ar vrea ca acest obiectiv sa fie sacrificat pentru anticipate, despre care afirma ca sunt dificil de realizat, dar nu imposibil, considerand…

- "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin ar trebui facuta în luna decembrie, în paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor, scrie Agerpres.„Din punctul meu de vedere ar…