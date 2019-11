Stiri pe aceeasi tema

Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a castigat, potrivit exit-poll-urilor, un nou mandat la Cotroceni, victorie pe care a sarbatorit-o, duminica, la sediul central al partidului, informeaza Agerpres.

Liderul PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, dupa anuntarea rezultatelor exit-pollurilor de la turul II al prezidentialelor, ca prin victoria lui Klaus Iohannis, cetatenii au dat un semnal foarte puternic privind evolutia Romaniei, informeaza Agerpres.

Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, ca rezultatul obtinut de Viorica Dancila este unul "nedorit, dar undeva estimat in urma campaniei si in urma discutiilor cu oamenii",

Presedintele PSD Caras-Severin, deputata Luminita Jivan, a declarat duminica seara, pentru AGERPRES, ca rezultatul alegerilor prezidentiale nu ii descurajeaza pe social-democrati, ci ii motiveaza, informeaza Agerpres.

Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat duminica seara, dupa anuntarea exit-poll-urilor de la turul final al prezidentialelor, ca rezultatul va necesita "o analiza extrem de serioasa si pertinenta", dar a refuzat sa comenteze daca vor urma si schimbari din functiile politice, informeaza Agerpres.

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, in aceasta seara, dupa victoria lui Klaus Iohannis in alegerile prezidențiale ca aria PSD sau cercul in care se va invarti va fi mult mai mic și probabil ii va fi mai ușor sa-și calculeze aria. Primele rezultate ale exit poll-urilor din turul doi…

- Șeful de campanie al PNL Dan Motreanu a declarat ca președintele Klaus Iohannis se așteapta la o mobilizare mai mare din partea organizațiilor PNL, scrie Mediafax. Liberalul a precizat ca partidul vrea sa ajunga la 40 de județe câștigate, în cel de-al doilea tur al prezidențialelor.„Președintele…