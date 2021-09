Dan Barna a folosit termenul „Sistem”, cand i s-a cerut sa-l caracterizeze pe Dacian Cioloș. Pentru el insuși, candidatul la șefia USR PLUS a ales ”Indrazneala”. Barna a facut declarațiile duminica, 26 septembrie, intr-un dialog live cu Irineu Darau. „Cred ca indrazneala este un cuvant care m-ar defini. Eu am indraznit mereu sa spun ca se poate (…). Despre tine, curaj. E un cuvant care te definește. Iar despre Dacian, nu știu, sistem e cuvantul care imi vine cel mai firesc”, a descris Barna cei trei candidați din primul tur la șefia USR PLUS . Dacian Cioloș și Dan Barna au mers in turul doi de…