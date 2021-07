Revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, este un subiect intern al PNL, susține copreședintele USR PLUS Dan Barna, care crede ca nu vor mai exista revocari pentru alți miniștri, și in niciun caz de la USR PLUS. „Am luat act de aceasta decizie. Știam ca exista niște probleme de comunicare și […] The post Dan Barna ii liniștește pe miniștrii USR PLUS: “Nu exista lista neagra” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .