- Orban a precizat ca nu este impotriva infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate, care este prevazuta in programul de guvernare.”Eu am spus ca nu suntem impotriva, pentru ca agentia este inclusa in programul de guvernare, dar ca sa furnizeze asistenta tehnica. Ceea ce am solicitat noi este sa…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca viitoarea Agentie pentru Investitii in Sanatate se va ocupa de constructia spitalelor care apartin de Ministerul Sanatatii. "Se pare ca a fost o neintelegere, de asta a si fost colega mea, Ioana Mihaila, a clarificat care este rolul acestei agentii. Aceasta…

- Vicepremierul Dan Barna, a declarat marti, ca Agentia Nationala pentru Investitii in Infrastructura de Sanatate "nu adauga la birocratie", deoarece va fi realizata prin reorganizarea unei structuri...

- Daca privim din acest unghi partidul USR-Plus, cealalta eticheta pe care și-a caștigat-o de neomarxiști e comica, daca nu de-a dreptul un mit urban și o invenție culturala care face parte dintr-o campanie de marketing politic pentru a caștiga și mai mulți adepți. Și totuși, in realitate, USR-Plus se…

- „Pentru oricine citeste PNRR poate sa vada o descriere clara a obiectivelor Agenției. Obiectivele sunt de a derula proiectele de investiții in infrastructura spitaliceasca care aparțin portofoliului Agenției. Portofoliul Agenției cuprinde proiecte de investiții cu impact teritorial major. Este vorba…

- Ministerul Sanatatii a cerut un punct de vedere spitalelor referitor la posibilitatea de a-si dezvolta circuite separate pentru pacientii COVID si non-COVID, a anuntat, luni, ministrul Ioana Mihaila. ,,Ministerul Sanatatii a cerut deja spitalelor un punct de vedere referitor la posibilitatea de a-si…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, nu exclude revenirea lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatații. Aceasta a afirmat ca decizia de a da o mana de ajutor in calitate de consilier ii aparține exclusiv lui Voiculescu. “Am pornit in munca asta cu Vlad Voiculescu pentru ca am crezut in aceleași obiective,…