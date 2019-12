Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Focsani, ca alti sapte parlamentari si-au luat angajamentul de a semna motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD, in momentul de fata initiatorii demersului bazandu-se pe 244 de voturi. "Am mai avut foarte multe discutii cu parlamentari care…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți". Intrebat cate semnaturi mai are in acest moment moțiunea, Ludovic Orban a raspuns: "La data depunerii moțiunii vor fi peste 237 de semnaturi". Saptamana trecuta, liderul PNL…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca discutiile privind motiunea de cenzura vor continua pana in ziua depunerii ei, el precizand ca numarul de semnaturi din prezent - 237 - reflecta o "majoritate clara", dar ca au promisiuni si din partea altor alesi. "Nu s-a razgandit…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la Parlament, ca au semnat pentru motiunea de cenzura 237 de parlamentari, cu 4 mai multi decat numarul necesar de voturi pentru demiterea Guvernului. Orban a adaugat ca aceasta motiune de cenzura este „decisiva” si ca are siguranta ca toti cei 237 vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti seara, in direct la TVR1, ca sunt peste 233 de semnaturi pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului, care cel mai probabil va fi depusa luni.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…