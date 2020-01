Dan Barna îi dă o veste proastă lui Orban şi anunţă că USR nu va vota moţiunea care ar putea declanşa anticipatele "Salut decizia guvernului de a-și angaja raspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. De doi ani de zile, USR a solicitat constant guvernelor Romaniei sa faca acest lucru. De altfel, aceasta a fost una dintre principalele condiții in baza carora cabinetul actual a primit voturile noastre la investitura. Acordul politic semnat atunci mai are și alte puncte a caror rezolvare o așteptam.



Revenind la decizia de astazi, democrația incepe de la firul ierbii și e esențial sa nu ii punem piedici.



E o lecție pe care trebuie sa o invațam cu toții din ce s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

