Dan Barna îi dă cu „flit” lui Dacian Cioloș. Ce i-a transmis liderul USR Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, susține ca va candida pentru șefia partidul la congresul din toamna, declinand astfel propunerea pe care i-ar fi facut-o Dacian Cioloș și anume sa se retraga amandoi din competiție și sa susțina un alt candidat pentru a nu crea disensiuni intre membri USR și cei ai PLUS. Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic „Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe, pentru ca eu cred foarte mult ca USR PLUS este un partid care pe termen lung va avea un cuvant greu in politica din Romania”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

