- Vicepremierul Dan Barna a reacționat, miercuri seara, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion, pe care il acuza ca a refuzat sa avizeze proiectul de ordonanța privind programul PNDL 3. „Florin Cițu a aratat ca e mai rau decat Dragnea”, a scris Dan Barna…

