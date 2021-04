Stiri pe aceeasi tema

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- Dan Barna a anuntat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR-PLUS, dupa ce l-a demis din functia de ministru al Sanatatii pe Vlad Voiculescu. „Romania este intr-un razboi cu pandemia Covid. Demiterea ministrului Sanatații este o decizie unilaterala, imatura politic, care ridica foarte mari…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- Liderii USR PLUS au la aceasta ora o ședința in care discuta scenariile dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Decizia premierului i-a luat in surprindere pe partenerii de Alianța. Dacian Cioloș a reproșat intr-un mesaj pe Facebook ca este „inacceptabila” demiterea lui Voiculescu „fara…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. De altfel, acesta va ocupa funcția de ministru interimar al Sanatații. De asemenea, și secretarul de stat Andreea Moldovan a fost demisa. Dupa demiterea…

- Prestația ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a provocat nervozitate pe toate palierele guvernarii. Pe de-o parte, liberalii așteapta demisia de onoare a lui Vlad Voiculescu și ii cer premierului sa-l demita pe ministrul Sanatații pentru ca ar putea afecta și imaginea PNL prin gesturile…