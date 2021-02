Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca este prematura o discutie despre o remaniere guvernamentala, mentionand ca, in acest moment, coalitia este "stabila", iar fiecare partid este responsabil de performanta si activitatea ministrilor sai. "Vad ca aceasta intrebare revine. Premierul…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca nu are niciun fel de emotie legata de motiunea simpla pe Sanatate depusa de PSD, pentru ca actuala coalitie de guvernare este solida si toata lumea este "in spatele lui Vlad Voiculescu". "Am discutat foarte succint si in coalitie acest subiect. Nu…

- "Nu iau in calcul remanierea in acest moment, nu sunt scandaluri, cred ca sunt... Este o coalitie noua, o coalitie care vine dupa cativa ani de zile de campanie electorala si cred ca suntem inca la inceput, dar este o coalitie care devine din ce in ce mai puternica in fiecare zi si veti vedea ca bugetul…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi, la Europa FM, ca alianța pe care o reprezinta nu este de acord cu soluția avansata de UDMR ca dupa desființarea Secției Speciale de investigare a magistraților, sa se inființeze o structura similara in Parchetul General. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond,…

- Inaugurata in anul 2019, aparatul de incalzire-racire de la Complexul Sportiv Lascar Pana nu funcționeaza. Nu doar de acum, ci chiar din momentul instalarii conform informațiilor noastre. Mai mulți sportivi s-au plans de condițiile actuale de antrenament. In sala unde iși desfasoara aceștia activitatea…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a afirmat ca este gata sa se intalneasca cu presedintele ales, Maia Sandu, si sa-i prezinte toate informatiile necesare despre activitatea Procuraturii Generale din ultimul an.

- Presedintele ales, Maia Sandu, declara ca, dupa un an, spre regret, nu prea are lucruri bune de spus despre activitatea actualului procuror general. Comentariul a fost facut in cadrul unei conferinte de presa, raspunzand la o intrebare a jurnalistilor, transmite IPN.