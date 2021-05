Dan Barna: Festivalurile ar putea fi organizate, dar condiţia este ca persoanele respective să fie vaccinate Vicepremierul Dan Barna spune ca festivalurile ar putea avea loc in Romania cu un numar mare de persoane chiar de la 1 iunie, cu condiția ca acestea sa fie vaccinate anti-COVID-19. Barna a facut referiri cu privire la relaxarile posibile ce vor avea loc de la 1 iunie. „Da, vine cu inca niste relaxari pentru ca cifrele referitoare la raspandirea pandemiei si la numarul de persoane afectate continua sa se imbunatateasca si asta este o veste foarte buna. Una dintre ele este cea pe care am sustinut-o si eu acum de cateva zile, aceea legata de posibilitatea de a avea concerte, festivaluri, evenimente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anuntat ca evenimentele cu un numar mare de participanti, precum concertele si festivalurile, vor putea fi organizate incepand cu 1 iunie. La astfel de evenimente vor putea participa doar persoanele vaccinate.

- Premierul Florin Citu a anuntat ca renuntarea la purtarea mastii de protectie intr-un birou in cazul in care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID s-ar putea aplica de la 1 iunie, informeaza Agerpres. Premierul Florin Citu a declarat ca a propus comitetului interministerial renuntarea la purtarea…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca merge in comitetul interministerial de vineri cu propunerea ca de la 1 iunie sa poata fi reluate atat evenimentele private (de genul nunților și botezurilor), cat și cele publice (precum marile concerte) doar pentru persoanele vaccinate. ”Noi avem certificate…

- Un numar de 891 de persoane au fost vaccinate, luni, la centrul drive through din Piata Constitutiei, potrivit unei informari transmisa de Primaria Capitalei. Un numar de 547 de persoane au fost imunizate pana la ora 13.00. Sambata, la acelasi centru, s-au imunizat 868 de persoane, iar duminica 766.…

- Magistrații Curții de apel București au aprobat vineri fuziunea dintre USR și PLUS. Membrii celor doua grupari s-au pronunțat prin vot asupra subiectului inca din august, anul trecut. Pe 15 august, 85% dintre membrii ambelor partide se pronunțau in favoarea fuziunii, noul partid (USR – PLUS) urmand…

- Romania este in topul țarilor UE la campania de vaccinare, fiind pe locul 4 la persoanele vacccinate cu ambele doze și pe locul 7 la totalul dozelor administrate, transmit autoritațile, ca reacție la acuzațiile aduse de Dan Barna. „Romania – in topul țarilor UE la campania de vaccinare! Locul 4 – persoane…

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania se afla pe locul al patrulea in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 și ca a fost inregistrat un nou record in aceasta privința - 76.590 de persoane vaccinate in 24 de ore. Cițu ii raspunde astfel vicepremierului…

- Persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea urmand sa aiba loc cel mai probabil in aprilie, a declarat, duminica, Valeriu Gheorghita, coordonatorul…