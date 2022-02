Vicepresedintele USR Dan Barna spune ca nu va candida pentru funcția de președinte al partidului la urmatorul congres al formațiunii.

El a afirmat, marți, la Digi 24, ca nu se pune problema sa revina în perioada imediat urmatoare la șefia USR, pentru ca a condus partidul patru ani. "Zic ca am avut un mandat bun, de succes. Am luat partidul cu contabilitate în plasa si l-am lasat ca un partid care ajunsese si la guvernare - ma rog, iesiseram deja, dar asta e o discutie separata. Catalin Drula este în momentul de fata presedintele interimar, am toata încrederea în…