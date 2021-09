Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat joi ca este dispus ca participe la negocieri cu premierul Florin Citu, dar ca formatiunea sa nu renunta la solicitarea privind numirea unui nou prim-ministru."Daca premierul Citu ne anunta ca e gata sa faca un pas in spate si sa se retraga, mergem la discutii,…

- Discuții fara rezultat pentru deblocarea crizei guvernamentale Dan Barna. Foto: gov.ro. Discuții fara rezultat pentru deblocarea crizei guvernamentale între președintele Klaus Iohannis și co-președintele USR PLUS, Dan Barna. Acesta din urma a declarat, dupa întâlnirea cu șeful…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat vineri ca motiunea de cenzura impotriva premierului Florin Citu are "toata sustinerea" formatiunii sale, daca premierul Florin Citu nu va fi inlocuit. O sedinta a Comitetului Politic National al USR PLUS a avut loc vineri dupa-amiaza. …

- Liderul de grup al deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat vineri, 3 septembrie, intr-o conferința de presa ținuta la Palatul Parlamentului, ca formațiunea are numarul necesar de semnaturi pentru a depune moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, dar a adaugat ca spera ca premierul „va…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna spune ca moțiunea de cezura va fi indreptata impotriva premierului Florin Cițu și afirma ca in PNL sunt foarte multe soluții viabile pentru funcția de prim-ministru: „Un om ca Ilie Bolojan va avea toata susținerea USR PLUS”, anunța Mediafax. ”In PNL sunt foarte…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare pentru tot Guvernul, inclusiv pentru premier, va trebui facuta in cadrul coalitiei, dupa ce trec alegerile interne din PNL si din formatiunea pe care o reprezinta, pornind de la obiectivele asumate prin programul de guvernare.…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost revocat din funcție de premierul Florin Cițu care a cerut preluarea interimatulul ministerului. Cererea de revocare și de interimat a fost trimisa catre președintele Klaus Iohannis. Florin Cițu a vorbit despre remaniera Guvernului și s-a declarat nemulțumit…

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, solicita urgentarea infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate. Vicepremierul sustine ca noua structura nu va ingreuna proiectele din sanatate. Pe de alta parte, Ludovic Orban a anuntat ca proiectul va trebui rediscutat in Coalitiei.