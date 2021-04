Stiri pe aceeasi tema

- Este prima intalnire intre PNL și USR-PLUS, dupa scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu. Cele doua tabere au incearcat sa gaseasca o rezolvare la criza din guvern, dar nu au stabilit nimic clar. Liberalii sunt fermi pe poziție, insa. Nu il schimba pe Cițu de la șefia Guvernului. Solicitarile PNL in…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat luni ca in cadrul discutiilor purtate in coalitia de guvernare fiecare parte si-a prezentat punctul de vedere, PNL in sensul sustinerii lui Florin Citu, iar USR PLUS in directia de a nu-i mai acorda incredere premierului, discutiile urmand sa fie reluate…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni seara, dupa 4 ore de discutii in coalitie, ca s-au prezentat argumente, au fost analizate ipotezele si scenariile de lucru in baza carora se va putea ajunge la o decizie.

- Liderii coaliției de guvernare nu au ajuns la nicio concluzie luni seara, dupa 3 ore dee discuții aprinse. USR-PLUS continua sa susțina ca nu il mai vor pe Florin Cițu premier, in timp ce PNL il susține pe actualul premier. Și UDMR este de partea PNL, maghiarii considerand ca “dupa 4 luni de guvernare…

- Liderii coaliției de guvernare ar urma sa se întâlneasca luni pentru prima oara de la revocarea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu (USR-PLUS) de catre premierul liberal Florin Cîțu. Discuțiile au loc într-un context tensionat, contrele continuând și în weekend…

- A doua zi de la demiterea ministrului Sanatații în plina criza sanitara generata de pandemia de coronavirus, Palatul Victoria se confrunta și cu o criza politica pentru care nimeni nu parea pregatit. Premierul liberal Florin Cîțu a convocat o ședința de guvern în care ar urma sa se…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea avea, joi, discuții neoficiale la Cotroceni cu o delegație USR-PLUS pe tema crizei guvernamentale, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. USR PLUS nu-l mai susține pe premierul Florin Cițu, a anunțat miercuri vicepremierul Dan Barna. Acesta a cerut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in sedinta coalitiei de guvernare, care va avea loc luni, se va discuta despre buget si Planul National de Rezilienta si Recuperare. "Discutiile din sedinta de coalitie vor viza subiecte importante in ceea ce priveste functionarea Guvernului, relatia dintre…