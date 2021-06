Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea...

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Subiectul principal a fost legat de…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia în privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ).„Subiectul principal a fost legat…

- „Subiectul principal a fost legat de SIIJ si de desfiintarea acesteia. Este o tema importanta si prioritara pentru coalitie. Am convenit sa asteptam raportul Comisiei de la Venetia, care va veni pana la finalul acestei luni sau in primele zile din iulie, si, in functie de acest punct de vedere, eu sper…

- Dan Barna a spus ca USR PLUS vrea ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie sa fie desfiintata in aceasta sesiune parlamentara sau intr-o sesiune extraordinara in luna iulie. „Avem in momentul de fata si raportul MCV. Am vazut ca e un raport care arata bine, cat timp reusim…

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa înceapa, joi, dezbaterile asupra proiectului de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), noteaza Agerpres. Deputatii au adoptat, pe 24 martie, în plen, proiectul privind desfiintarea SIIJ,…

- Senatorii PSD s-au opus miercuri, in plen, aprobarii procedurii de urgenta pentru dezbaterea proiectului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), solicitand o analiza detaliata a actului normativ dupa primirea avizului Comisiei de la Venetia. Senatorii urmeaza…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat luni ca va trimite o solicitare Comisiei de la Venetia pentru un aviz in legatura cu proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, adoptat in Camera Deputatilor cu un amendament care prevede ca magistratii…