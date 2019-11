Dan Barna, după rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale: Am supraestimat şansele. Rezultatul este o dezamăgire Presedintele USR a sperat ca va intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, mai ales ca la un moment dat a primit inclusiv telefoane de felicitare pentru rezultat.



”Reactia din strada si reactia din ultimele zile si dupa participarea la dezbaterea de la Europa Fm si reactia cetatenilor in strada era una foarte deschisa in zona aceasta, a necesitatii de schimbare, ca isi doresc o schimbare in Romania si ca si-ar dori un tur doi fara PSD. E clar ca nu a fost suficient si imi asum responsabilitatea acestui rezultat fata de colegii mei care au muncit, si cei din PLUS si cei din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

