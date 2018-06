Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a spus, dupa votul asupra motiunii de cenzura, ca aceasta zi este un istorica “trista si neagra”, in care PSD a decis sa faca “bloc comun in jurul unui dublu condamnat penal”. Barna sustine ca are surse potrivit carora Guvernul va adopta o Ordonanta de urgenta prin care…

- Motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila este dezbatuta și votata astazi in plenul Parlamentului, incepand cu ora 14.00. Semnatarii moţiunii de cenzură cer demiterea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta "nu are curajul şi puterea de…

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se afla la momentul transmiterii acestei știri in biroul lui Liviu Dragnea, informeaza Realitatea Tv. Intalnirea dintre cei doi are loc cu o ora inainte de moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila.Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza…

- Moțiunea de cenzura, ziua Z. Opoziția vrea astazi sa darame Guvernul condus de Viorica Dancila. Aritmetica insa nu le este favorabila, nici dupa ultimele zile de negocieri. 80 de voturi le mai lipsesc celor de la PNL, USR și PMP. Fara a rupe coaliția de guvernare, moțiunea de cenzura nu are nicio șansa…

- PNL anunța negocieri om la om pentru moțiunea de cenzura. Presedintele liberal, Ludovic Orban, a anuntat luni in urma sedintei Biroului Executiv al PNL ca negocierile cu diverse grupuri parlamentare și cu parlamentarii din majoritatea PSD-ALDE, in vederea sustinerii motiunii de cenzura, se poarta pana…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, titreaza News.ro.…

- Potrivit președintelui PNL, moțiunea este indreptata impotriva unui ”Guvern marioneta”, ”butonat de Liviu Dragnea și de prelungirile sale guvernamentale”. ”Orice parlamentar care nu va sustine motiunea de cenzura nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea si, de fapt, accepta ca…

- ​Romania se afla in fața unei provocari fara precedent, agenda Guvernului Dancila, condus in fapt de Liviu Dragnea, fiind aceea a unui ”grup infracțional” al carui scop este subordonarea justiției și amputarea atribuțiilor președintelui, se arata in draftul moțiunii de cenzura ”Opriți guvernul marioneta”…