Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR, a spus, in urma intalnirii avute cu Florin Cițu, premierul desemnat, și cu liderul PNL, Ludovic Orban, ca nu a existat vreo solicitare de a vota sau nu acest guvern.

- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca, in urma intalnirii cu premierul desemnat, Florin Citu, si cu presedintele PNL, Ludovic Orban, nu a existat nicio solicitare de a vota sau nu acest guvern si o decizie in acest sens o va lua in urma discutiei cu colegii sai si dupa performanta ministrilor in audierile…

- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- Premierul desemnat va incepe de astazi, negocierile cu partidele Premierul desemnat Florin Cîtu a anuntat ca va începe de astazi, negocierile cu formatiunile politice pentru formarea unei majoritati parlamentare în vederea validarii noului cabinet si a programului de guvernare…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, vineri, ca se astepta ca partidele sa fie consultate inainte de a fi anuntata lista de ministri, caz in care i-ar fi transmis premierului desemnat ca ”era firesc” sa existe alte persoane in locul celor care au performat sub asteptari. Barna sune ca negocierile de saptamana…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca i-a transmis deja prim-ministrului desemnat Ludovic Orban ca prioritare raman alegerile anticipate, iar la inceputul saptamanii viitoare cei doi se vor intalni pentru a discuta pasii concreti pe care trebuie sa ii faca.

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca i-a transmis deja prim-ministrului desemnat Ludovic Orban ca prioritare raman alegerile anticipate, iar la inceputul saptamanii viitoare cei doi se vor intalni pentru a discuta pasii concreti pe care trebuie sa ii faca. "Am discutat in urma cu cateva minute cu…