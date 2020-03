Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca, in urma intalnirii cu premierul desemnat, Florin Citu, si cu presedintele PNL, Ludovic Orban, nu a existat nicio solicitare de a vota sau nu acest guvern si o decizie in acest sens o va lua in urma discutiei cu colegii sai si dupa performanta ministrilor in audierile…

- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- Liberalii și aliații lor deschid și inchid topul politicienilor din aceasta saptamanain care ultimul loc este ocupat de Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, iar primul loc de noul premier desemnat, Florin Cițu, potrivit unui clasament realizat de Ion…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, vineri, ca se astepta ca partidele sa fie consultate inainte de a fi anuntata lista de ministri, caz in care i-ar fi transmis premierului desemnat ca ”era firesc” sa existe alte persoane in locul celor care au performat sub asteptari. Barna sune ca negocierile de saptamana…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, dupa discutii cu premierul Ludovic Orban, ca perspectiva este „foarte clara“: „sa picam aceasta prima propunere de Guvern care se afla acum pe masa Parlamentului, pentru a ajunge la cea de-a doua nominalizare, care la randul ei fiind respinsa, sa intram in ceea ce asteapta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, in cazul celui de-al doilea Guvern care va veni in Parlament, principalul obiectiv din program sa fie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat sa existe acest mandat din partea…

Senatorul Daniel Zamfir a inițiat o lege care il vizeaza direct pe actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu. Proiectul de lege prevede ca Ministerul Finanțelor sa aiba nevoie de acordul Parlamentului pentru orice imprumut pe care il angajeaza.