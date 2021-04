Dan Barna, după HOP-ul din coaliția de guvernare: „Acum reconstruim încrederea” „A fost o saptamana complicata, dificila, cu multa emoție. Am ajuns la finalul ei. Acum coaliția sta pe niște baze cert mai solide decat cele din decembrie. E mai incurajator pentru toți membrii din coaliție. Acum reconstruim increderea.A fost zdruncinata la inceputul saptamanii. Daca am fi plecat, am fi fost imaturi pentru ca aceasta tensiune din coaliție era despre funcționarea noastra ca echipa, mai puțin despre Romania. Cred ca e dovada de maturitate, dovada ca suntem acei politicieni de care Romania are nevoie”, a declarat Dan Barna. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

