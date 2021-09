Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca nu va participa la citirea motiunii de cenzura, in sedinta stabilita pentru joi dupa-amiaza, intrucat nu gireaza "abuzurile" presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului. "Eu nu girez astfel de acte in Parlamentul Romaniei, abuzuri ale celor doi presedinti",…

- Anca Dragu, președintele Senatului, a declarat, marți, ca nu va demisiona deocamdata, din functie pentru ca „parcursul motiunii de cenzura ar fi unul si mai greu”, potrivit Mediafax.„In acest moment nu s-a refacut o coalitie la nivelul Parlamentului. Un USL 2 nu este inca foarte clar. Demiterea mea…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Moțiunea de cenzura ar putea fi amanat. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, cere Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului acordarea unui termen de doua saptamani pentru verificarea semnaturilor de pe moțiunea de cenzura depusa de senatori și deputati USR si AUR. „Mai multe semnaturi nu…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu, care a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni, s-a incheiat dupa aproape o ora de discutii. Potrivit unor surse politice, președintele Iohannis i-a spus premierului Florin Cițu ca il susține in formula guvernamentala actuala. Totodata,…

- PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen Biroul Permanent Național al PSD a decis pentru daramarea Guvernului condus de Florin…

- Sedința birourilor permanente ale parlamentului în care trebuia sa se stabileasca calendarul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost amânata sâmbata dimineața din nou, din lipsa de cvorum. Reprezentanții PNL, PSD și UDMR au boicotat ședința concocata de președintele Camerei…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…