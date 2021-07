Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, considera ca printre membrii Curtii Constitutionale sunt "fosti potentati, lideri de partid ai PSD" si sustine ca este nevoie de schimbarea criteriilor in baza careia judecatorii constitutionali sunt numiti. Acuzațiile lui Barna vin dupa ce multe…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca premierul nu se stabileste prin vot de partid, ci prin vot in Parlament. Presedintele a fost intrebat daca presedintele PNL ar trebui sa fie si premier sau premierul si presedinte al PNL. "Eu cred ca asa cum este acum este foarte bine,…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. "Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie",…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a precizat ca numirea a fost facuta pentru a asigura conducerea acestor institutii in urma deciziei de neconstitutionalitate a Curtii Constitutionale.„Birourile Permanente reunite au decis astazi numirea ca directori interimari a doamnei Ramona Sasescu,…

- Conform sondajului „Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si fenomenului stirilor false”, tinerii au mai mare incredere in Vladimir Putin si in modul sau de a gestiona lucrurile. Joe Biden este apreciat mai mult de batrani, iar Angela Markel este…

- USR PLUS este singurul partid parlamentar care sustine reexaminarea legii care vizeaza educatia pentru sanatate in scoli, reexaminare ceruta de presedintele Klaus Iohannis in luna noiembrie a anului trecut.

- 3 total views …azi angajați contractuali in Consiliul Județean, maine poate funcționari publici pe salarii impresionante, pentru activitate… lejera, sa spunem… Consiliul Județean a organizat examen de promovare in grad profesional, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate. Pe langa condițiile de…

- Mihail Popșoi, candidat PAS (locul 3) a ținut un discurs ce abunda de teze ale moldovenismului primitiv. Pentru vice-președintele PAS, în R. Moldova locuiesc doua etnii diferite - cea româna și cea moldoveneasca. 14 mai 2021, pagina oficiala a PAS: De ce preluat…