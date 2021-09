Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca atat el, cat și Dan Barna, au incercat sa il contacteze pe Klaus Iohannis, dar președintele i-a ignorat și nu a raspuns la niciun mesaj. ”Probabil ca era lucrul normal, pregatit dinainte. Asta noi am spus-o de fiecare data. Eu cred ca și președintele…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca formatiunea pe care o conduce este posinbil sa organizeze proteste in toate judetele, precizand ca incurajeaza romanii sa iasa in strada pentru a pune presiune publica, iar presedintele Klaus Iohannis sa recunoasca astfel greseala pe care a facut-o sa il…

- Florin Cițu a postat, duminica, pe Facebook, trei fotografii in care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei.A fost prima intalnire publica a celor doi de la declanșarea scandalului privind reținerea lui Florin Cițu in SUA, acum 20 de ani,…

- Vicepremierul USRPLUS, Dan Barna, și premierul Florin Cițu s-au intalnit la Constanța, de Ziua Marinei, pentru prima data dupa scandalul in care a fost implicat premierul, care a condus in stare de ebrietate in urma cu 21 de ani, cand studia in SUA.  Intalnirea dintre cei doi lideri politici a fost…