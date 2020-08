Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de camera preliminara de la Curtea de Apel București care a luat in discuție, luni, cererea procurorului șef al DIICOT de conformare a redeschiderii urmaririi penale in dosarul 10 august a stabilit ca nu CAB este competenta sa judece aceasta cerere astfel ca a trimis toata cauza la Tribunalul…

- Redeschiderea dosarului „10 august” va fi judecata la Tribunalul București, dupa ce Curtea de Apel București (CAB) și-a declinat competența, in cursul zilei de luni. Decizia poate fi contestata.

- Chiar in ziua in care se implinesc 2 ani de la protestul diasporei, Curtea de Apel București analizeaza cererea procurorului șef DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in cazul șefilor din Jandarmerie. "A fost șocant evenimentul.

- Procurorul șef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a anuntat, marti, ca a infirmat clasarea unora dintre acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei din dosarul 10 august. Giorgiana Hosu a decis redeschiderea urmaririi penale fata de colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, fost prim adjunct al Jandarmeriei…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis ieri apelul DNA si a anulat decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, potrivit Agerpres. Curtea de Apel a dispus ca dosarul sa se reintoarca la…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul DNA si a anulat decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Curtea de Apel a dispus ca dosarul sa se reintoarca la Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti a hotarat menținerea controlului judiciar pentru fostul ministru PSD al Sanatații, Sorina Pintea. Aceasta a fost trimisa in judecata, pe 30 aprilie, de procurorii Direcției...

- Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 al Capitalei, candideaza din nou la alegerile locale, de data aceasta pentru Primaria Sectorului 5. El va candida din partea Partidului Puterii Umaniste (PPU), al lui Dan Voiculescu. De menționat ca Piedone a fost condamnat la sfârșitul anului…