- Atenție unde plecați in vacanța! Malta iși inchide granițele pentru persoanele nevaccinate. In urma numarului crescut de infectari din ultima perioada, autoritatile malteze au anuntat ca pentru a putea intra in tara nu va mai fi suficient testul PCR, ci toate persoanele trebuie sa fie complet imunizate.…

- Republica Ceha suplimenteaza restrictiile de calatorie la intrarea in tara, in contextul sporirii ingrijorarilor legate de raspindirea variantei Delta a coronavirusului, informeaza DPA. Potrivit planurilor guvernului de la Praga, incepind din 9 iulie toti calatorii vor trebui sa completeze online un…

- Despagubirile pentru persoanele afectate de inundații și fondurile pentru refacerea infrastructurii vor fi probabil aprobate de Guvern, probabil saptamana aceasta, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului. Ministrul Mediului Tanczos Barna susține ca inundațiile din ultimele zile au afectat…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat ca va aborda in cadrul sedintei coalitiei propunerea ca eliberarea actului de identitate sa nu fie conditionata de specificarea adresei de domiciliu. ‘Un alt element important pe care il vom discuta la coalitie si il vom propune colegilor nostri…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Valcea, intruniți in ședința extraordinara la ordinul prefectului Sebastian Fartat, au aprobat vineri, 11 iunie 2021, noi masuri in vederea gestionarii pandemiei de COVID-19 in județ, ca urmare a modificarii ratei de incidența cumulata a…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat joi ca persoanele care calatoresc din Romania in Cipru si care nu detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 trebuie sa prezente un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior…

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate masurile de relaxare care se aplica din 15 mai, fiind modificata Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta.

- Persoanele vaccinate din Franța vor putea renunța la masca de protecție atunci cand se afla intr-o incapere inchisa și privata, a decis luni Inaltul Consiliu pentru Sanatatea Publica din Franta, care consiliaza autoritatile franceze in materie de politica sanitara.