Stiri pe aceeasi tema

- „Bucureștiul NU se carantineaza de PaștiS-au publicat noile criterii de carantinare a localitaților. Nu traim intr-o noua realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce catre o recomandare de carantinare a unei localitați.Nivelul de testare Covid19 devine unul dintre factorii principali,…

- Ordinul, semnat de Andreea Moldovan, secretar de stat in ministerul Sanatații, a fost publicat marți in Monitorul Oficial. Criterii NOI de carantinare a localitaților: nivelul de testare și numarul paturilor ocupate la ATI, luate in calcul ”Este un ordin firesc, pentru ca reglementarea anterioara,…

- Premierul Florin Cițu nu și-a dat acordul pe ordinul de ministru al Sanatații care introduce noi criterii pentru carantinarea localitaților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidența și de...

- "Nu doar indicele conduce la aceasta decizie. Specialistii spun foarte clar: sunt mai multi factori, printre care si acest indice de peste 6 la mie, care pot conduce la o astfel de decizie. Asadar, nu trebuie sa ne grabim, nu trebuie sa dam mesaje care eventual sa induca panica in populatie, trebuie…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva in Bucuresti, in ziua in care Capitala a raportat cel mai multe cazuri de COVID . Raed Arafat a precizat ca se lucreaza in continuarea pentru suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals” din Capitala. A fost declansat planul ”rosu”. Patru persoane au decedat. 102 persoane au fost evacuate, au fost afectate patru saloane. La Institutul ”Matei Bals” s-au deplasat seful DSU, Raed Arafat, ministrul Sanatatii,…

- Un icendiu a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals” din Capitala. A fost declansat planul ”rosu”. Patru persoane au decedat. 102 persoane au fost evacuate, au fost afectate patru saloane. La Institutul ”Matei Bals” s-au deplasat seful DSU, Raed Arafat, ministrul Sanatatii,…

- Primarul sectorului 1 al Capitalei critica modul in care arata hotelul Triumf din Capitala, un subiect despre care Profit.ro a relatat in numeroase randuri, edilul prezentand acum imagini și susținand ca toata conducerea Regiei Patrimoniului și Protocolului de Stat (RA-APPS), in portofoliul ccareia…