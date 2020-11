Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedintele Aliantei USR PLUS, a spus ca membrii aliantei nu vor intra „sub nicio forma” cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani. In plus, a atras atenția ca gruparea politica are nevoie urgenta de reforma. „Daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste lucruri in bine…

- Alianta USR-PLUS anunta ca a depus marti o plângere penala pentru înselaciune si pentru împiedicarea exercitarii drepturilor electorale, acuzând ca, sub aparența unui sondaj de opinie, are loc "o înselatorie electorala de proportii".Plângerea penala…

- Reprezentanții Alianței USR – PLUS au depus marți o plangere penala dupa ce au fost sesizați, de mai mulți cetațeni, ca au fost victimele unor false sondaje de opinie de tipul „push poll”. Prin aceasta metoda se incearca schimbarea opiniei alegatorului cu ajutorul unor informații neadevarate. Conform…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca sustinerea, in viitorul Parlament, a initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va fi o conditie pentru ca partidul sau sa faca parte dintr-o majoritate sau guvernare viitoare.El si-a exprimat nemultumirea…

- Logica de campanie electorala, conform careia spui orice, daca tu ieși bine, l-a cuprins și pe copreședintele USR – PLUS, Dacian Cioloș. Acesta neaga invitația publica, facuta repetat de liderii liberali, de a participa impreuna la guvernare, și spune ca nu a existat. Liderul USR – PLUS a declarat luni…

- USR PLUS si-a lansat joi, 29 octombrie, programul de guvernare pe care alianta vrea sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare. "Impreuna cu Dan Barna, Cristian Ghinea si cu Oana Toiu, va vom explica in ce consta revolutia bunei guvernari pe care o propunem pentru Romania. Sigur, suntem…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Marius Pascan, afirma miercuri ca "blatul" PSD-USR la Consiliul Legislativ prefigureaza o posibila alianta intre cele doua partide dupa alegerile parlamentare. "Nu m-ar mira, dupa ce am vazut comportamentul duplicitar al USR in Parlament si spectacolul propagandistic…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Marius Pascan, este de parere ca ințelegerea dintre PSD și USR la Consiliul Legislativ prefigureaza o posibila alianta intre cele doua partide dupa alegerile parlamentare.“Nu m-ar mira, dupa ce am vazut comportamentul duplicitar al USR in Parlament si spectacolul…