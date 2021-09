Vicepremierul Dan Barna a transmis un mesaj partenerilor de guvernare, dupa scandalul care a avut loc in ședința de Guvern: „Nu va jucați cu USR PLUS”. Acesta s-a referit la includerea proiectului tip PNDL “Anghel Saligny”, in valoare de 50 milioane de lei, pe ordinea de zi suplimentara a ședinței de Guvern de miercuri, fara acordul USR PLUS. “Am vazut in ședința de Guvern un fel de joaca, deși luni am convenit cu partenerii noștri discuții pe PNDL, SIIJ. Am constatat in aceasta ședința de Guvern unde la pregatitoare nu exista nimic prevestitor, am descoperit acest PNDL 3 pe care avem rezerve.…