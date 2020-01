Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a reacționat, luni, dupa ce Mihai Goțiu l-a intrebat daca va demisiona de la conducerea USR, in cazul in care peste jumatate din membrii formațiunii nu iși asuma documentul doctrinar al partidului. Barna a afirmat ca demisiile solicitate de Goțiu aduc „farmecul in USR”.„Mihai este…

- În data de 17 decembrie, Dan Barna anunta organizarea unui referendum intern privind definirea de centru-dreapta a pozitiei doctrinare a partidului. Liderul USR a explicat ca acest referendum este necesar pentru ca „partidul a intrat într-o alta etapa si electoratul asteapta sa…

- Senatorul USR Mihai Gotiu i-a transmis, vineri seara, un mesaj lui Dan Barna, dupa lansarea discutiei despre doctrina partidului:”Daca mai mult de 50% dintre membrii USR nu-si asuma documentul, iti vei prezenta demisia?” Gotiu afirma ca, in loc sa se pregateasca de alegeri, USR pierde vremea, iar oamenii…

- Senatorul USR Mihai Goțiu il ataca dur pe Dan Barna, caruia ii transmite ca, in timp ce alegatorii așteapta de la USR un program de guvernare, el și apropiații sai din partid pierd vremea cu referate și documente doctrinare.

- Liderul USR Dan Barna le raspunde contestatarilor sai din partid, intr-un interviu la Digi 24, afirmand ca nu mai poate fi folosit scandalul ca formula de santaj in partid, pentru ca USR va intra intr-o coalitie de guvernare si trebuie sa fie un partener credibil. El este acuzat de mai multi colegi,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a clasat al treilea in alegerile prezidentiale, ca isi asuma responsabilitatea pentru neatingerea obiectivului ”tur 2 fara PSD”, recomandand simpatizantilor sustinerea lui Klaus Iohannis in turul al doilea. El a anuntat…

- Liderul USR Dan Barna insista pe tema organizarii alegerilor anticipate, aceasta fiind de altfel una dintre condițiile puse in schimbul susținerii Guvernului Orban la votul de investitura din Parlament, ceea ce nu spune insa liderul USR este ca in cadrul constitutional din Romania sunt imposibil…