- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca USR va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) proiectul de lege privind modificarile aduse Codului de procedura penala, sustinand ca Romania devine de astazi oficial un stat al infractorilor.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca proiectul privind Codul de procedura penala a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor inainte de a avea un raport din partea comisiei, in opinia sa fiind vorba despre o incercare de intimidare a judecatorilor.Citeste si: ULTIMA…

- Raportul privind proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedura penala a fost trimis la Camera Deputatilor, iar plenul a inceput dezbaterile pe modificari. Opozitia reclama ca nu a fost suficient timp pentru studierea documentului, care are peste 300 de pagini, in conditiile in care raportul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a solicitat miercuri PSD si lui Liviu Dragnea sa ii ceara iertare jucatoarei de tenis Simona Halep. "Eu le solicit lui Liviu Dragnea si PSD sa isi ceara iertare Simonei Halep, nu scuze, iertare, pentru ca mitocania pe care PSD a facut-o aseara este dincolo…

- Fostul premier Victor Ponta afirma, vineri, ca declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita in Israel au "o anumita doza de antisemitism", este "grava". "Si eu l-am acuzat (justificat) pe Basescu de multe lucruri…

- Președintele a precizat ca declarația sa nu a fost peiorativa si spune ca tocmai pentru faptul ca nu a fost mediatizata plecarea lui Liviu Dragnea in Israel a facut aceasta afirmatie, fara a intentiona sa jigneasca statul israelian sau comunitatile evreiesti. „Sa fiu eu acuzat de antisemitism mi…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat miercuri ca a avut discutii cu presedintele PNL, Ludovic Orban, pentru a ataca la Curtea Constitutionala proiectul legislativ adoptat de Parlament privind masurile alternative de executare a pedepselor.”Chiar de dimineata am avut o discutie cu domnul Ludovic…