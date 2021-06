Vicepremierul Dan Barna a declarat, joi seara, ca are incredere in noul vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Emil Samartinean, deoarece "vine cu energie si dorinta de a schimba lucrurile" in aceasta institutie.



"Este un om in care eu, la momentul acesta, am incredere pentru ca vine cu toata energia si cu toata dorinta de a schimba lucrurile. Sper sa se integreze in sistem si sa obtina rezultate. (...) Este un om care are un CV care arata ca de tanar a muncit, s-a implicat in aceasta zona financiar-bancara, a fost consultant in domeniul respectiv. Am incredere…