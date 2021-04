Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna spune, intr-un mesaj publicat vineri noaptea pe Facebook, ca evacuarea pacientilor din spitalul Foisor „nu are nimic placut sau laudabil”, insa suntem „intr-un razboi” cu boala COVID-19 in care „nimic nu este placut sau comod”.

- Dan Barna are o reacție sfidatoare fața de ceea ce s-a intamplat in București, la Spitalul Foișor, unde 105 pacienți au fost evacuați din spital. Barna folosește ca scuza pentru haosul creat ”razboiul” și ”inamicul” COVID-19 și spune ca totul are o justificare pentru ca se salveaza vieți. ”Suntem…

- Spitalul de Ortopedie Foișor din București a fost evacuat vineri, bolnavii scoși afara noaptea, iar spitalul devine suport COVID-19. Zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor, din Bucureșt au fost evacuați, vineri seara, pentru ca s-a decis ca unitatea sa devina spital suport COVID. Raed Arafat…

- Colonelul Marius Velicu, celebru pentru ordinele date la protestele din Piața Universitații, din 2012, cand le-a cerut jandarmilor sa il bage in duba pe un ziarist “de la un site de cultura” este cel care coordoneaza acțiunea jandarmilor de la Spitalul Foișor de vineri noapte. 2012, Piața Universitații…

- Raed Arafat a vorbit, vineri seara, la Antena 3, despre operațiunea de evacuare de ultima ora de la Spitalul Foișor, din București. Șeful DSU a explicat ca situația din București este critica, nemaiexistand locuri libere la terapie intensiva. ”S-a luat decizia de a transforma Spitalul Foișor…

- Vicepremierul Romaniei, Dan Barna, crede ca rezultatele in urma masurilor luate ar putea sa se vada in aproximativ 3 sau 4 saptamani. El le cere romanilor sa fie vigilenți, tocmai pentru a putea trece mai repede peste aceasta perioada dificila.Citește și: VIDEO - Vicepremierul Dan Barna, despre legile…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, joi seara, dupa ședința de Guvern, ca a fost in vizita in zeci de spitale, unde a vazut situația grea cu care se confrunta unitațile medicale. Asta deși, in spațiul public, nu au aparut informații despre vizite pe care Vlad Voiculescu sa le fi facut in …

