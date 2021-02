Copresedintele USR PLUS Dan Barna a calificat, miercuri, drept "o decizie istorica" aprobarea in Parlamentul European a Mecanismului de Redresare si Rezilienta, un plan financiar prin care statele europene vor primi 650 de miliarde de euro pentru contracararea efectelor pandemiei de COVID-19.



"30 de miliarde vor reveni Romaniei prin PNRR. Acesti bani reprezinta o sansa uriasa pentru tara noastra si ea poate fi fructificata doar daca finantam cu ei proiecte care au intotdeauna in spate o logica a reformei si a investitiilor", a scris vicepremierul, pe pagina sa de Facebook.



…