Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat miercuri seara ca, daca lucrurile raman "intr-o zona controlabila", alegerile parlamentare ar trebui organizate, dar daca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus va creste, nu se va mai pune problema organizarii alegerilor.



"In momentul de fata, calendarul este cu alegeri in 6 decembrie. Daca lucrurile raman intr-o zona controlabila, ar trebui organizate acest alegeri", a spus Dan Barna, la TVR1.



El sustine ca exista un joc "de-a soarecele si pisica intre Guvern si Parlament" si ca in loc ca atentia sa fie concentrata…