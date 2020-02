Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban ii care ii cere sa-si revizuiasca comportamentul politic. Ciolacu il acuza pe Ludovic Orban ca modifica „intempestiv” sistemul electoral, cu doar cateva luni inaintea alegerilor, dar si…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, ii scrie premierului Ludovic Orban. Ciolacu acuza Guvernul de o practica generalizata in sensul exercitarii puterii de stat in mod discreționar. Potrivit liderului PSD, Guvernul a actionat in trei directii care pot avea repercusiuni deosebit de grave…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca PNL a inventat un prag pentru a impiedica tinerii sa voteze, dupa introducerea obligativitatii obtinerii vizei de flotant cu 60 de zile inainte de alegeri, si afirma ca pe legislatia actuala, cea facuta de PSD, puteai sa votezi oricand aveai facuta viza de flotant.

- Judecator Corina Alina Corbu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a convocat pentru astazi o sedinta a Sectiilor Unite din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care vor analiza daca exista sau nu temeiuri pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la propunerea legislativa…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anunta ca luni Biroul Permanent National al PSD va aproba sesizarea Curtii Constitutionale pe cele doua angajari de raspundere ale Guvernului Orban. Atacul la CCR va fi unul pe forma demersului, nu pe fondul actelor normative."Vorbim de cele doua…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca isi doreste ca premierul Ludovic Orban sa isi angajeze raspunderea in ce priveste alegerea primarilor in doua tururi, adaugand ca abordarea liberalilor pe aceasta tema arata, de fapt, "cum intentioneaza" ei sa guverneze. "In momentul acesta - cand am…

- Reprezentanti ai Blocului National Sindical (BNS) au participat, miercuri, la un miting de protest, in fata Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), nemultumiti de faptul ca instanta suprema nu s-a pronuntat de mai mult de un an pe niciunul din procesele prin care angajatii au cerut declararea neconstitutionalitatii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca premierul Ludovic Orban a promis, in cadrul intrevederii avute marti, ca va sustine initiativa privind corecta reprezentare a diasporei in Parlament, respectiv 14 - 15 parlamentari, anunța AGERPRES.Citește și: Klaus Iohannis, dupa discuția avuta cu…