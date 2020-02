Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna este surprins de faptul ca noul Guvern al premierului desemnat Florin Citu este unul monocolor PNL si ca nu a existat o negociere cu celelalte partide, pentru o coalitie. "Ne-am fi așteptat ca premierul desemnat sa discute mai intai cu partidele și abia ulterior, in funcție de…

- Premierul desemnat Florin Citu a anuntat, dupa sedinta Biroului Politic al PNL, ca a fost facuta o modificare in lista echipei guvernamentale pe care o depune astazi in Parlament. La Ministerul Finantelor a fost propus Lucian Heius, vicelider la Camera Deputatilor, membru in Comisia de Buget Finante.…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni vineri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se candidatul la Primaria Capitalei, dar si lista Cabinetului condus de premierul desemnat Florin Citu si programul de guvernare al viitorului Executiv. "Maine, la ora 9,00, avem convocata reuniunea conducerii statutare a…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nu a dorit sa blocheze tara prin contestarea pe fond a Legii bugetului la Curtea Constitutionala, ci sa impiedice "precedentul generat de iresponsabilitatea lui Orban". "Spre deosebire de PNL, noi am dat dovada de responsabilitate. Nu am vrut…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, este de parere ca ar fi un lucru ”foarte rusinos” sa se confirme ca exista un ”blat pufos” intre PNL si PSD pentru declansarea alegerilor anticipate, potrivit Agerpres. Deputatul a precizat insa ca, deocamdata, nu are motive sa creada intr-un asemenea scenariu.Prezent…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca lista obiectivelor din acordul cu PNL nu a fost indeplinita "nici pe jumatate", precizand insa ca, intr-o intalnire avuta cu premierul Ludovic Orban, acesta a confirmat ca sunt avute in vedere si obiectivele restante."M-am intalnit in dupa amiaza zilei…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…